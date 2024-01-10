У Китая большие планы насчет России: в Раде рассказали о главной ошибке Путина

Зависимость РФ от Китая будет расти

Сейчас Россия является младшим партнером Китая. И зависимость "младшего брата" от КНР только усугубляется.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал глава Комитета ВРУ по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко. Он отметил, что сегодня отношения Китая с Россией уже асимметричны и эта асимметрия углубляется.

"Сначала политика Путина заключалась в шантажировании Запада. Он пытался выторговать влияние на Украину в обмен на свое не сближение с КНР, которая всегда была главной стратегической опасностью для США. Не получив желаемого, Путин избрал силовой сценарий и потерял все перспективы, кроме того, чтобы идти на сближение с Китаем. И он понимал это, ведь о стратегическом партнерстве без ограничений между РФ и КНР было объявлено еще до 24 февраля", — подчеркнул нардеп.

В то же время, по мнению Мережко, аннексии России со стороны Китая, по крайней мере, в ближайшие десятилетия, не произойдет. По его словам, возможно, это произойдет позже, а пока Китай будет пытаться экономически колонизировать Россию, требовать от нее идти на уступки — предоставления акций ключевых государственных энергетических предприятий.

"На Западе этот процесс называют вассализацией РФ. Кстати, до прихода к власти Путина, российские дипломаты и элита предполагали это. Они понимали, что для них главная угроза – не США или Европа, а Китай. Это сосед, в исторической памяти которого остаются претензии к России за захват его огромной части. Китай думает о том, как вернуть эти территории, но пока это можно делать без войны, он будет делать это экономически и политически", — отметил нардеп.

Мережко подчеркнул, что политика Путина сейчас направлена на усиление зависимости от Китая. Он считает, что российский диктатор своими руками геополитически уничтожает Россию.

Детальнее о том, почему коалиция западных государств оказалась неготова к глобальной войне и какие шансы на победу над новой осью зла имеют демократические режимы читайте в материале "Телеграфа": Третья мировая уже продолжается: почему Запад не был готов к глобальной войне и победит ли демократия авторитаризм.

Напомним, в России вынуждены были признать, что после ухода с западного нефтегазового рынка РФ оказалась в беспрецедентной зависимости от двух стран – Китая и Индии, куда сейчас идет 90% экспорта нефти и нефтепродуктов. Только эти две страны пока дают России возможность получать нефтяные сверхприбыли.