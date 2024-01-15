Состояние богатейших людей мира удвоилось: кто вошел в пятерку топмиллиардеров

Почти 60% населения мира стали беднее

Совокупное состояние пяти самых богатых людей мира с 2020 года выросло более чем вдвое до 869 миллиардов долларов. В то же время 4,7 миллиарда человек обеднели на 0,2%.

Об этом сообщает организация по борьбе с бедностью Oxfam, пишет Reuters. В отчете, опубликованном во время встречи бизнес-элиты на этой неделе на ежегодной встрече Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе, отмечается, что миллиардер сейчас либо управляет, либо является главным акционером 7 из 10 крупнейших компаний мира.

По оценкам Oxfam, 148 ведущих корпораций получили 1,8 триллиона долларов прибыли, что на 52 процента больше в среднем за 3 года. Это позволило выплатить значительные выплаты акционерам даже когда миллионы работников столкнулись с кризисом стоимости жизни, поскольку инфляция привела к сокращению реальных зарплат.

Oxfam подчеркивает, что их отчет, основанный на данных разных источников от Международной организации труда и Всемирного банка до ежегодного списка богатейших людей Forbes, показывает, что такие стремления далеки от осуществления. Согласно исследованию, из 1600 крупнейших корпораций мира только 0,4% публично обязались выплачивать работникам прожиточный минимум и поддерживать прожиточный минимум в своих цепочках создания стоимости.

Также отмечается, что рост богатства пятерки крупнейших миллиардеров с поправкой на инфляцию был обусловлен значительным ростом активов генерального директора Tesla Илона Маска, главы LVMH Бернара Арно, Джеффа Безоса из Amazon, соучредителя Oracle Ларри Эллисона и инвестора Уоррена Баффета. Между тем, почти 800 миллионов работников наблюдали, как заработная плата за последние два года не успевает за инфляцией, что привело в среднем к 25 дням потери годового дохода на работника.

Напомним, основатель Amazon и генеральный директор Blue Origin Джеф Безос не разделяет идей по колонизации других планет человечеством, как это делает Илон Маск со своими попытками создать базу на Марсе. В то же время он считает, что в будущем люди будут жить на многочисленных космических станциях, а на Землю будут возвращаться разве что на отдых.