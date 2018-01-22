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Делегацию Северной Кореи встретили сожженными флагом и портретом Ким Чен Ына
Новости мира: Радикалы организовали митинг перед зданием Сеульского вокзала, устроив сожжение флага КНДР и портрета Ким Чен Ына.
В Сеуле у здания железнодорожного вокзала в центре города собрались десятки ультраправых демонстрантов, которые подожгли флаг КНДР, портрет Ким Чен Ына и знамя объединенной Кореи, под которым Северная и Южная Корея намеревались пройти на открытии зимней Олимпиады в Пхенчхане.
Акция была приурочена к приезду делегации из КНДР с инспекцией олимпийских объектов.
Полицейские, дежурившие возле вокзала, прервали митинг, потушив пламя огнетушителями.
Telegraf.com.ua