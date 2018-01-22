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Делегацию Северной Кореи встретили сожженными флагом и портретом Ким Чен Ына

Митингующие возле Сеульского вокзала
13:05 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Радикалы организовали митинг перед зданием Сеульского вокзала, устроив сожжение флага КНДР и портрета Ким Чен Ына.

В Сеуле у здания железнодорожного вокзала в центре города собрались десятки ультраправых демонстрантов, которые подожгли флаг КНДР, портрет Ким Чен Ына и знамя объединенной Кореи, под которым Северная и Южная Корея намеревались пройти на открытии зимней Олимпиады в Пхенчхане.

Акция была приурочена к приезду делегации из КНДР с инспекцией олимпийских объектов.

Полицейские, дежурившие возле вокзала, прервали митинг, потушив пламя огнетушителями.

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Все по теме:

Новости мира, Ким Чен Ын, КНДР, Олимпиада, Радикалы, Сеул, Южная Корея.
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