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Возле берегов Японии произошло мощное землетрясение

Землетрясение
05:04 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: из открытых источников

Новости мира: Очаг землетрясения магнитудой 5,7 баллов находился на глубине 40 километров.

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло 26 февраля у побережья префектуры Фукусима на северо-востоке Японии.

Об этом сообщает агентство Синьхуа.

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"Подземные толчки были зафиксированы в 01.28 понедельника по местному времени в 73 километрах на восток от города Минамисома и в 96 километрах от города Иваки в префектуре Фукусима на острове Хонсю", - говорится в сообщении.

Очаг землетрясения находился на глубине 40 километров.

Толчки ощущались на восточном побережье Японии, однако Японское метеорологическое агентство заявило, что риска цунами нет.

Атомные электростанции региона не сообщили о каких-либо аномалиях в работе в результате землетрясения.

Не было также никаких сообщений о несчастных случаях или травмировании людей или имущества вследствие толчков.

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Новости мира, Землетрясение, Магнитуда, Шкала Рихтера, Япония.
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