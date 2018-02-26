Возле берегов Японии произошло мощное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло 26 февраля у побережья префектуры Фукусима на северо-востоке Японии.

Об этом сообщает агентство Синьхуа.

"Подземные толчки были зафиксированы в 01.28 понедельника по местному времени в 73 километрах на восток от города Минамисома и в 96 километрах от города Иваки в префектуре Фукусима на острове Хонсю", - говорится в сообщении.

Очаг землетрясения находился на глубине 40 километров.

Толчки ощущались на восточном побережье Японии, однако Японское метеорологическое агентство заявило, что риска цунами нет.

Атомные электростанции региона не сообщили о каких-либо аномалиях в работе в результате землетрясения.

Не было также никаких сообщений о несчастных случаях или травмировании людей или имущества вследствие толчков.