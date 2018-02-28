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КНДР обвинили в поставке химоружия армии Асада в Сирии

Химоружие
01:19 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости мира: Эксперты ООН нашли связь между КНДР и химическим оружием в Сирии.

Специальная группа экспертов ООН обнародовала доклад, который указывает на причастность правительства Северной Кореи к незаконному применению сирийским режимом Башара Асада химического оружия против собственного населения.

Об этом сообщила во вторник влиятельная американская газета The New York Times.

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"Эксперты ООН утверждают, что Северная Корея осуществляет поставки сирийскому правительству, которые могут использоваться в производстве химического оружия", - отмечается в публикации.

Как было установлено, поставки из КНДР включали специальные кислотостойкие плитки, клапаны и термометры. Кроме того, в Сирии были замечены специалисты по ракетостроению из Северной Кореи, которые работали на производстве по изготовлению химического оружия и средств доставки.

В докладе подчеркивается потенциальная опасность от любой формы торговли между Сирией и Северной Кореей, что позволяет Сирии хранить наличие химического оружия, а также обеспечивать КНДР наличными для развития там ракетно-ядерной программы.

Представитель генсека ООН Стефан Дуджаррик на просьбу журналистов прокомментировать обнародованный доклад, в частности, отметил: "Я думаю, основной месседж состоит в том, что все государства-члены обязаны выполнять соответствующие санкции".

Над докладом ООН работали восемь экспертов, которые являются представителями разных стран и имеют специальный опыт в таких сферах, как оружие массового поражения, морской транспорт и таможенный контроль. С 2010 года эта группа имеет мандат Совета Безопасности ООН расследовать случаи нарушения санкций режимом КНДР и представлять свои выводы в годовых отчетах.

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