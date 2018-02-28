КНДР обвинили в поставке химоружия армии Асада в Сирии

Специальная группа экспертов ООН обнародовала доклад, который указывает на причастность правительства Северной Кореи к незаконному применению сирийским режимом Башара Асада химического оружия против собственного населения.

Об этом сообщила во вторник влиятельная американская газета The New York Times.

"Эксперты ООН утверждают, что Северная Корея осуществляет поставки сирийскому правительству, которые могут использоваться в производстве химического оружия", - отмечается в публикации.

Как было установлено, поставки из КНДР включали специальные кислотостойкие плитки, клапаны и термометры. Кроме того, в Сирии были замечены специалисты по ракетостроению из Северной Кореи, которые работали на производстве по изготовлению химического оружия и средств доставки.

В докладе подчеркивается потенциальная опасность от любой формы торговли между Сирией и Северной Кореей, что позволяет Сирии хранить наличие химического оружия, а также обеспечивать КНДР наличными для развития там ракетно-ядерной программы.

Представитель генсека ООН Стефан Дуджаррик на просьбу журналистов прокомментировать обнародованный доклад, в частности, отметил: "Я думаю, основной месседж состоит в том, что все государства-члены обязаны выполнять соответствующие санкции".

Над докладом ООН работали восемь экспертов, которые являются представителями разных стран и имеют специальный опыт в таких сферах, как оружие массового поражения, морской транспорт и таможенный контроль. С 2010 года эта группа имеет мандат Совета Безопасности ООН расследовать случаи нарушения санкций режимом КНДР и представлять свои выводы в годовых отчетах.