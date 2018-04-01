Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко обратился к военным: Держите порох сухим, не жалейте патронов Порошенко обратился к военным: Держите порох сухим, не жалейте патронов
Новости: "Нафтогаз" заключает допсоглашения для продолжения отопительного сезона "Нафтогаз" заключает допсоглашения для продолжения отопительного сезона
Новости: Саблистка Харлан выиграла "золото" на этапе Гран-при в Сеуле Саблистка Харлан выиграла "золото" на этапе Гран-при в Сеуле
Новости: Кейт Миддлтон восхитила своим элегантным образом на Пасху Кейт Миддлтон восхитила своим элегантным образом на Пасху
X

Беспорядки в Кашмире: погибло 12 человек

Кашмир
15:50 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости мира: Полиция открыла огонь на поражение во время беспорядков в Кашмире, погибло 12 человек, из них двое полицейских.

В результате столкновений демонстрантов с силами правопорядка, проводившими операцию против мусульманских боевиков в индийском Кашмире, погибли 12 человек, сообщила местная полиция. В числе погибших - два гражданских, два полицейских и восемь боевиков, около 30 человек получили ранения.

Беспорядки вспыхнули в процессе полицейской операции. Сотни человек напали на проводивших операцию полицейских, забросав их камнями, бутылками, другими предметами. В ответ полиция была вынуждена применить против нападавших слезоточивый газ, пневматическое оружие, а когда эти меры оказались неэффективными, открыла огонь.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Боевики, Жертвы, Индия, Кашмир, Полиция, Стрельба.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Азии

Шанхайская биржа провела первую в мире нефтяную сделку в юанях Трамп верит в денуклеаризацию КНДР в будущем Китай сообщил США о визите Ким Чен Ына

Последние новости

Промоутер Джошуа хочет свести Поветкина с Уайтом Путин принял отставку губернатора Кемеровской области Лера Кудрявцева кардинально сменила имидж
Сегодня читают
01 Божественный дебют: сумасшедший гол Златана из-за пределов штрафной (Видео)
02 Джошуа - Паркер: полное видео захватывающего поединка
03 С Вербным воскресеньем 2018: красивые поздравления в прозе, стихах и открытках
04 Джошуа - Паркер: невероятное зрелище и тяжелая победа британца
05 Опубликован рейтинг величайших драк в фильмах XXI века (Видео)
Новости сегодня
16:39 В Иране произошло землетрясение
16:36 Британия допольнительно выделяет $1,13 млрд на оборонный бюджет
16:23 Поп-звезды из Южной Кореи прибыли в КНДР
16:23 Майами: обзор финала Стивенс - Остапенко (Видео)
16:19 СМИ: В Украине подорожали ж/д билеты
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Беспорядки в Кашмире: погибло 12 человек Беспорядки в Кашмире: погибло 12 человек
Новости: МИД ФРГ: Нам нужна Россия как партнер МИД ФРГ: Нам нужна Россия как партнер
Новости: СМИ: "Тянгун-1" может упасть уже сегодня СМИ: "Тянгун-1" может упасть уже сегодня
Новости: Эти продукты питания содержат минимум калорий и максимум пользы для организма Эти продукты питания содержат минимум калорий и максимум пользы для организма
Добавить комментарий
0