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Беспорядки в Кашмире: погибло 12 человек
15:50 Сегодня Телеграф
Фото: Facebook
Новости мира: Полиция открыла огонь на поражение во время беспорядков в Кашмире, погибло 12 человек, из них двое полицейских.
В результате столкновений демонстрантов с силами правопорядка, проводившими операцию против мусульманских боевиков в индийском Кашмире, погибли 12 человек, сообщила местная полиция. В числе погибших - два гражданских, два полицейских и восемь боевиков, около 30 человек получили ранения.
Беспорядки вспыхнули в процессе полицейской операции. Сотни человек напали на проводивших операцию полицейских, забросав их камнями, бутылками, другими предметами. В ответ полиция была вынуждена применить против нападавших слезоточивый газ, пневматическое оружие, а когда эти меры оказались неэффективными, открыла огонь.
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