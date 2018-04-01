Беспорядки в Кашмире: погибло 12 человек

В результате столкновений демонстрантов с силами правопорядка, проводившими операцию против мусульманских боевиков в индийском Кашмире, погибли 12 человек, сообщила местная полиция. В числе погибших - два гражданских, два полицейских и восемь боевиков, около 30 человек получили ранения.

Беспорядки вспыхнули в процессе полицейской операции. Сотни человек напали на проводивших операцию полицейских, забросав их камнями, бутылками, другими предметами. В ответ полиция была вынуждена применить против нападавших слезоточивый газ, пневматическое оружие, а когда эти меры оказались неэффективными, открыла огонь.