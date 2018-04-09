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В Японии произошло мощное землетрясение, есть раненые

В Японии произошло мощное землетрясение, есть раненные
07:36 Сегодня Телеграф
112.ua
Фото: Twitter

Новости мира: По утверждениям сейсмологов, это землетрясение будет продолжаться всю следующую неделю.

В результате землетрясения магнитудой 5,8 в западной части Японии четыре человека получили ранения.

Об этом сообщает Japan Today.

"Землетрясение произошло в 01:32 на глубине около 10 км на берегу Японского моря в западной части префектуры Симанэ. Четыре человека получили ранения в городе Ода", - говорится в сообщении.

Отмечается, что землетрясение может привести к разрушению домов, появлению трещин в земле и образованию оползней.

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Новости мира, Землетрясение, Катаклизм, Магнитуда, Новости Японии, Стихия, Шкала Рихтера, Экология, Япония.
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