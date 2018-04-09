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В Японии произошло мощное землетрясение, есть раненые
Новости мира: По утверждениям сейсмологов, это землетрясение будет продолжаться всю следующую неделю.
В результате землетрясения магнитудой 5,8 в западной части Японии четыре человека получили ранения.
Об этом сообщает Japan Today.
"Землетрясение произошло в 01:32 на глубине около 10 км на берегу Японского моря в западной части префектуры Симанэ. Четыре человека получили ранения в городе Ода", - говорится в сообщении.
Отмечается, что землетрясение может привести к разрушению домов, появлению трещин в земле и образованию оползней.
Telegraf.com.ua