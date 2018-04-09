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ООН подсчитала расход цемента в США и Китае
Новости мира: По данным ООН, Китай использовал за три года больше цемента, чем США за весь 20-й век.
В период 2011-2013 гг. Китай использовал больше цемента, чем Соединенные Штаты за 20-й век, об этом заявляет ООН в сообщении в Facebook.
"Китай: в период 2011-2013 гг. страна использовала больше цемента, чем Соединенные Штаты в 20-м веке. США использовали 4,5 гигатонн цемента в период между 1901 и 2000 годами, а Китай - 6,6 гигатонн в период между 2011 и 2013", - говорится в сообщении.
В этом месяце Китай открывает новый самый длинный морской мост в мире, соединяющий Гонконг, Макао и Чжухай.
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