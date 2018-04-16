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В Ереване продолжаются массовые акции протеста против экс-президента

Протестующие попытались силой прорвать кордон, после чего и начались столкновения
16:11 Сегодня Телеграф
Фото: OlegPanfilov7

Новости мира: В Ереване массовые акции протеста против экс-президента, которого выдвинули на пост премьера

В Ереване проходят массовые акции протеста против выдвижения кандидатуры бывшего президента Армении Сержа Саргсяна на должность премьер-министра.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Newsam.

Акции организованы оппозиционной фракцией "Элк". Участники сегодня утром почти полностью перекрыли движение в центре города, частично была остановлена работа нескольких станций метро.

 

Правоохранители пытались заблокировать протестующих у здания полиции Армении, но те прорвали оцепление и двинулись дальше по центральным улицам города.

Протесты в Армении: движение по центру Еревана прекращено

Также сообщается, что другая колонна во главе с лидером партии "Гражданский договор" Николом Пашиняном двинулась в направлении здания парламента Армении.

Местные СМИ сообщают, что на проспекте Баграмяна, который ведет к парламенту, скопилось большое количество полицейских, вооруженных дубинками и щитами.

Демонстранты скандируют "Сделай шаг, отбрось Сержа", "Забастовка". О серьезных столкновениях с полицией пока информации не поступало.

Напомним, 2 марта армянский парламент впервые избрал президента, которым стал бывший премьер и посол Армен Саркисян.

Правящая Республиканская партия Армении 14 апреля выдвинула на пост премьер-министра Сержа Саргсяна, который с 2008 по 2018 годы занимал должность президента.

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Новости мира, Армения, Ереван, Протесты, Протесты в Ереване, Серж Саргсян.
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