Протесты в Ереване: акция продолжена у резиденции Саргсяна

Лидер армянской оппозиционной парламентской фракции "Елк" Никол Пашинян и несколько десятков его сторонников, протестующие в Ереване против назначения экс-президента страны Сержа Саргсяна главой правительства, прошли по проспекту Баграмяна к резиденции нового премьер-министра, сообщает в среду корреспондент.

Автомобильное движение по проспекту прекращено, полиция не мешала проходу манифестантов. Они собрались перед резиденцией премьер-министра, которое ранее было резиденцией президента Армении. Здание оцеплено спецподразделениями полиции.

Н.Пашинян призвал своих сторонников не допустить провокаций.

Накануне парламент Армении большинством голосов избрал С.Саргсяна главой правительства. Президент страны Армен Саркисян подписал указ о назначении. Оппозиционный лидер заявил, что акции протеста будут продолжены.

Он призвал окружать и блокировать здания госучреждений, дороги и автотрассы. Н.Пашинян также отметил, что намерен организовать "народные комитеты бархатной революции".