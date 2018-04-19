Парламент Киргизии выразил недоверие правительству

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке премьер-министра Сапара Исакова и правительства страны, сообщает пресс-служба главы государства.

"Президент в связи с выражением Жогорку Кенешем (парламентом) недоверия правительству Кыргызской Республики, руководствуясь частью 6 статьи 85 Конституции Кыргызской Республики, пунктом 5 части 1 статьи 13 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики", отправил правительство в отставку", - сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе С.Жээнбекова.

Согласно указу, премьер-министр С.Исаков и члены правительства продолжат исполнение обязанностей до формирования нового состава правительства, говорится в указе.

Ранее в четверг парламент Кыргызстана большинством голосов выразил недоверие правительству С.Исакова, процедура была инициирована двумя оппозиционными парламентскими фракциями "Ата-Журт Республика" и "Ата-Мекен" (Родина).

"Парламент Кыргызстана впервые выразил недоверие правительству, причиной стали многие промахи кабмина, в частности с реализаций ряда важных проектов, о чем неоднократно заявляла парламентская оппозиция", - заявил "Интерфаксу" в четверг депутат оппозиционной фракции "Онугуу - Прогресс" Исхак Масалиев.

Правительство С.Исакова было сформировано 25 августа 2017 года. С.Исаков стал 28 по счету главой правительства за 26 лет независимости Кыргызстана. Его правительство стало самым молодым в истории республики. Премьеру-министру на момент назначения исполнилось 40 лет.