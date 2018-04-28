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Нападение на школу в Китае: увеличилось количество погибших
Новости мира: В китайской провинции Шэньси в результате нападения на школу уже погибли 9 человек.
Число жертв нападения вооруженного ножом человека на школу в провинции Шэньси возросло до девяти. Об этом сообщает китайский телеканал CGTN.
По данным полиции, погибли семь школьниц и два школьника, еще десять учеников пострадали. При этом два человека умерли в больнице от полученных ранений.
Как отмечается, правоохранители задержали нападавшего. По словам задержанного, он напал на учеников, потому что когда он учился в школе над ним издевались одноклассники.
Напомним, в китайской провинции Шэньси человек напал на школу. Ранее сообщалось о 7 погибших.
Telegraf.com.ua