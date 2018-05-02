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Протесты в Армении: прекращено движение поездов

В Армении из-за протестов прекращено движение поездов
16:38 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости мира: Все виды железнодорожных перевозок в Армении временно прекращены.

Компания "Южно-Кавказская железная дорога" (ЮКЖД) по согласованию с министерством транспорта Армении временно прекратила грузовые и пассажирские перевозки в связи с блокированием демонстрантами транспортных путей, сообщает в среду пресс-служба министерства.

"В сложившихся условиях невозможно гарантировать безопасность грузов и пассажиров. Движение поездов остановлено также для безопасности демонстрантов, блокировавших железнодорожные пути", - сообщает пресс-служба ведомства.

В Минтрансе Армении призвали сторонников оппозиции отказаться от действий по блокированию транспорта стратегического назначения.

Железнодорожное сообщение приостановлено в Армении, сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе Южно-Кавказской железной дороги.

"Вся железная дорога не работает", - заявил пресс-секретарь ЮКЖД Вардан Алоян "Интерфаксу" ранее в среду после того, как местные СМИ сообщили, что сторонники оппозиции перекрыли движение по железной дороге Гюмри - Ереван.

В среду в Ереване и других регионах Армении сторонники оппозиционного лидера Никола Пашиняна продолжают акции протеста, блокируют движение транспорта, так как накануне парламент не проголосовал за его назначение главой нового правительства. Политический кризис в Армении продолжается с 13 апреля, когда оппозиция отказалась поддержать кандидатуру лидера правящей Республиканской партии, бывшего президента страны Сержа Саргсяна на посту премьер-министра.

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Новости мира, Армения, Движение поездов, Ереван, Протесты в Армении, Протесты в Ереване, ЮКЖД.
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