Протесты в Армении: прекращено движение поездов

Компания "Южно-Кавказская железная дорога" (ЮКЖД) по согласованию с министерством транспорта Армении временно прекратила грузовые и пассажирские перевозки в связи с блокированием демонстрантами транспортных путей, сообщает в среду пресс-служба министерства.

"В сложившихся условиях невозможно гарантировать безопасность грузов и пассажиров. Движение поездов остановлено также для безопасности демонстрантов, блокировавших железнодорожные пути", - сообщает пресс-служба ведомства.

В Минтрансе Армении призвали сторонников оппозиции отказаться от действий по блокированию транспорта стратегического назначения.

Железнодорожное сообщение приостановлено в Армении, сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе Южно-Кавказской железной дороги.

"Вся железная дорога не работает", - заявил пресс-секретарь ЮКЖД Вардан Алоян "Интерфаксу" ранее в среду после того, как местные СМИ сообщили, что сторонники оппозиции перекрыли движение по железной дороге Гюмри - Ереван.

В среду в Ереване и других регионах Армении сторонники оппозиционного лидера Никола Пашиняна продолжают акции протеста, блокируют движение транспорта, так как накануне парламент не проголосовал за его назначение главой нового правительства. Политический кризис в Армении продолжается с 13 апреля, когда оппозиция отказалась поддержать кандидатуру лидера правящей Республиканской партии, бывшего президента страны Сержа Саргсяна на посту премьер-министра.