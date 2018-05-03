Лидера оппозиции вновь выдвинули на пост премьера Армении

Главу парламентской фракции "Елк" ("Выход") Никола Пашиняна выдвинули кандидатом на пост премьер-министра Армении.

Об этом радио "Азатутюн" сообщили во фракции "Елк".

"Руководитель парламентской фракции "Елк" ("Выход") Никол Пашинян 41 подписью выдвинут кандидатом на пост премьер-министра", - говорится в сообщении.

Ранее представитель фракции Арарат Мирзоян сообщил, что свои подписи поставили как представители фракции "Елк", так и члены фракций "Армянская революционная федерация Дашнакцутюн" и блока "Царукян".

Второй тур голосования на выборах премьер-министра пройдет в парламенте Армении 8 мая. При голосовании 1 мая Пашинян не получил достаточно голосов из-за позиции фракции Республиканской партии Армении, имеющей большинство в армянском парламенте.

На этом фоне уличные протесты сторонников Пашиняна продолжились по всей Армении, вылившись практически во всеобщую забастовку.

Накануне фракция РПА заявила, что не будет выдвигать своего кандидата, а поддержит кандидата, заручившегося поддержкой трети депутатов (т.е. 35 человек). Во фракции РПА подчеркнули, что "8 мая у Армении будет премьер-министр".