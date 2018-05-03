В Ереване полицейский ограбил банк: двое погибших

В армянской столице Ереване совершено разбойное нападение на филиал банка HSBC.

Об этом сообщает "News.am" со ссылкой на пресс-службу полиции.

"Вооруженный ножом, гранатой и ружьем мужчина ворвался в банк, ранил двух сотрудников службы охраны. Один из них умер. Преступник похитил деньги и попытался скрыться с места происшествия. Однако далеко убежать ему не удалось", – говорится в сообщении.

Оперативная группа взяла район в кольцо, а преступник оказал сопротивление и ранил полицейского. В результате нападавшего удалось нейтрализовать и доставить в полицейский отдел.

Установлено, что на отделение банка напал начальник центра регистрации нарушений, выявленных с помощью видеозаписи, полковник полиции Даниел Даниелян.

Позже стало известно, что в больнице умер полицейский, которого ранил преступник. Таким образом количество погибших возросло до двух.