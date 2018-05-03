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В Ереване полицейский ограбил банк: двое погибших

Протесты в Армении
19:05 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua

Новости мира: В Ереване полковник полиции напал на банк: двое погибших.

В армянской столице Ереване совершено разбойное нападение на филиал банка HSBC.

Об этом сообщает "News.am" со ссылкой на пресс-службу полиции.

"Вооруженный ножом, гранатой и ружьем мужчина ворвался в банк, ранил двух сотрудников службы охраны. Один из них умер. Преступник похитил деньги и попытался скрыться с места происшествия. Однако далеко убежать ему не удалось", – говорится в сообщении.

Оперативная группа взяла район в кольцо, а преступник оказал сопротивление и ранил полицейского. В результате нападавшего удалось нейтрализовать и доставить в полицейский отдел.

Установлено, что на отделение банка напал начальник центра регистрации нарушений, выявленных с помощью видеозаписи, полковник полиции Даниел Даниелян.

Позже стало известно, что в больнице умер полицейский, которого ранил преступник. Таким образом количество погибших возросло до двух.

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Новости мира, Армения, Ереван, Нападение на банк, Ограбление банка, Протесты в Армении.
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