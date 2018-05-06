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Обвал угольной шахты в Пакистане: количество погибших увеличилось

Обрушение угольной шахты в Кветте
14:41 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: В пакистанском городе Кветта количество погибших в результате обрушения угольной шахты возросло до 23 человек.

В пакистанском городе Кветта в результате взрыва метана обрушилась угольная шахта, 23 человека погибли. Об этом сообщает агентство Anadolu.

"В результате обрушения угольной шахты в городе Кветта – административном центре пакистанской провинции Белуджистан погибли 23 человека. Обрушение произошло накануне в результате взрыва метана", - отмечается в сообщении.

Поисково-спасательные работы завершены. На момент взрыва в шахте находилось до 30 горняков.

В Пакистане на двух шахтах погибли 18 человек

На шахтах в Кветте часто происходят несчастные случаи, поскольку здесь не принимаются меры безопасности.

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Новости мира, Горняки, Кветта, Обрушение угольной шахты, Пакистан, Погибшие.
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