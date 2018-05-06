Обвал угольной шахты в Пакистане: количество погибших увеличилось

В пакистанском городе Кветта в результате взрыва метана обрушилась угольная шахта, 23 человека погибли. Об этом сообщает агентство Anadolu.

"В результате обрушения угольной шахты в городе Кветта – административном центре пакистанской провинции Белуджистан погибли 23 человека. Обрушение произошло накануне в результате взрыва метана", - отмечается в сообщении.

Поисково-спасательные работы завершены. На момент взрыва в шахте находилось до 30 горняков.

На шахтах в Кветте часто происходят несчастные случаи, поскольку здесь не принимаются меры безопасности.