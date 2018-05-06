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Обвал угольной шахты в Пакистане: количество погибших увеличилось
Новости мира: В пакистанском городе Кветта количество погибших в результате обрушения угольной шахты возросло до 23 человек.
В пакистанском городе Кветта в результате взрыва метана обрушилась угольная шахта, 23 человека погибли. Об этом сообщает агентство Anadolu.
"В результате обрушения угольной шахты в городе Кветта – административном центре пакистанской провинции Белуджистан погибли 23 человека. Обрушение произошло накануне в результате взрыва метана", - отмечается в сообщении.
Поисково-спасательные работы завершены. На момент взрыва в шахте находилось до 30 горняков.
В Пакистане на двух шахтах погибли 18 человек
На шахтах в Кветте часто происходят несчастные случаи, поскольку здесь не принимаются меры безопасности.
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