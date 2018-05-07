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Серж Танкян приехал в Ереван чтобы поддержать оппозицию

Серж Танкян
23:39 Пн, 7 Май 2018 Телеграф
УНИАН
Фото: из открытых источников

Новости мира: По словам музыканта, армянская диаспора связывает с лидером оппозиции большие надежды.

Лидер всемирно известной рок-группы System Of a Down Серж Танкян прибыл в Ереван.

По его словам, в Армении произошла «красивая революция».

"Время для нее пришло, так как поднялся весь народ. Мы две недели не спим - вся диаспора с вами. Это была моя мечта. Мы связываем большие надежды с Пашиняном", - цитирует агенство «Новости-Армения» заявление Танкяна встречающим.

Лидер армянской оппозиции Никол Пашинян признался, что в первый раз лично общается с Танкяном.

Как сообщалось ранее, в Армении оппозиционного лидера, который возглавляет протестное движение, Никола Пашиняна 3 мая официально выдвинули на должность премьер-министра.

На первом голосовании 1 мая парламент уже отказался назначать Пашиняна на эту должность.

Многотысячные акции протеста привели к отставке с поста премьер-министра лидера Республиканской партии Сержа Саргсяна, который до того, как возглавить правительство, провел два срока на посту президента.

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Все по теме:

Новости мира, System of a Down, Армения, Ереван, Никол Пашинян, Серж Танкян.
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