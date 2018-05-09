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Пашинян рассказал, когда будет сформировано новое правительство Армении

Никол Пашинян
21:02 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Премьер Никол Пашинян подтвердил намерение сформировать в Армении правительство согласия.

Обсуждение по формированию нового правительства с представленными в парламенте политическими силами начнется в скором будущем, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Будет сформировано правительство согласия. Мы проведем переговоры с парламентскими силами", - сказал Н.Пашинян на пресс-конференции в Степанакерте для местных и иностранных СМИ.

Н.Пашинян также не исключил, что должность первого вице-премьера будет упразднена.

Ранее эту должность занял Карен Карапетян, когда премьером Армении был избран Серж Саргсян.

Представители ушедшей в оппозицию правящей Республиканской партии исключили возможность своего участия в формировании нового правительства.

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Новости мира, Армения, Ереван, Никол Пашинян, Правительство Армении.
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