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В Индии пассажирский автобус упал в ущелье, погибли более 40 человек

ДТП в Гималаях
11:04 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер

Новости мира: На севере Индии в Гималаях пассажирский автобус упал в ущелье, погибли не менее 44 человек.

По меньшей мере 44 человека погибли в результате падения пассажирского автобуса в ущелье на севере Индии в штате Уттаракханд в Гималаях. Об этом сообщает Sky News.

Как сообщает издание, всего в автобусе на момент ДТП находились 45 пассажиров.

Спасательные работы на места катастрофы продолжаются, причины и обстоятельства ДТП пока не установлены, начато расследование.

Напомним, в Румынии, недалеко от города Констанца, автобус с украинцами попал в ДТП. В автобусе было 60 человек, из них 49 детей, тяжелых пострадавших нет.

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Новости мира, Гималаи, ДТП, Индия, Пассажирский автобус упал в ущелье, Погибли пассажиры.
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