В Индии пассажирский автобус упал в ущелье, погибли более 40 человек

По меньшей мере 44 человека погибли в результате падения пассажирского автобуса в ущелье на севере Индии в штате Уттаракханд в Гималаях. Об этом сообщает Sky News.

Как сообщает издание, всего в автобусе на момент ДТП находились 45 пассажиров.

Спасательные работы на места катастрофы продолжаются, причины и обстоятельства ДТП пока не установлены, начато расследование.

Напомним, в Румынии, недалеко от города Констанца, автобус с украинцами попал в ДТП. В автобусе было 60 человек, из них 49 детей, тяжелых пострадавших нет.