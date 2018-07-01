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В Индии пассажирский автобус упал в ущелье, погибли более 40 человек
11:04 Сегодня Телеграф
Фото: Твиттер
Новости мира: На севере Индии в Гималаях пассажирский автобус упал в ущелье, погибли не менее 44 человек.
По меньшей мере 44 человека погибли в результате падения пассажирского автобуса в ущелье на севере Индии в штате Уттаракханд в Гималаях. Об этом сообщает Sky News.
Как сообщает издание, всего в автобусе на момент ДТП находились 45 пассажиров.
Спасательные работы на места катастрофы продолжаются, причины и обстоятельства ДТП пока не установлены, начато расследование.
Напомним, в Румынии, недалеко от города Констанца, автобус с украинцами попал в ДТП. В автобусе было 60 человек, из них 49 детей, тяжелых пострадавших нет.
Telegraf.com.ua