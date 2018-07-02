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Количество погибших во время ДТП в Индии выросло до 48 человек
Новости мира: Инцидент произошел в штате Уттаракханд на севере страны: автобус с пассажирами рухнул в ущелье.
В Индии в результате крупного ДТП погибли 48 человек, множество раненых. Об этом сообщает Анадолу.
По словам представителя местных властей Тривендра Рава, водитель потерял управление, а кроме того, автобус был переполнен.
Поисково-спасательные операции продолжаются.
В Индии ежегодно погибает в среднем 110 тыс. человек в результате ДТП, причиной которых становятся плохое состояние дорог, устаревший транспорт и ошибки при вождении.
Как сообщалось ранее, по меньшей мере 44 человека погибли в результате падения пассажирского автобуса в ущелье на севере Индии в штате Уттаракханд в Гималаях.
Telegraf.com.ua