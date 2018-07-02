В центре Дели семью из 11 человек нашли повешенной в собственном доме

В доме в столице Индии Дели нашли повешенной семью из 11 человек. 10 человек были повешены - два брата, их жены и дети. 75-летнюю женщину нашли мертвой на полу. Как сообщает Би-би-си со ссылкой на полицию, у большинства погибших были завязаны глаза и рот, а руки связаны за спиной.

Среди погибших - два брата, их жены и дети, а также 75-летняя женщина, которую нашли на полу.

Полиция не исключает версию убийства. Есть основания полагать, что семья занималась оккультизмом. В доме были найдены рукописные записи, которые однозначно указывают на оккультистские практики, и это может быть связано с их гибелью. Тела погибших утром 1 июля обнаружил сосед, который вышел в магазин за молоком.

Члены погибшей семьи (Фото: Твиттер)

"Когда я зашел в магазин, все двери были открыты, а на веревках висели тела людей с завязанными за спиной руками", - рассказал он Би-би-си.

По данным Reuters, инцидент произошел в Нью-Дели - центральном районе Дели. Незадолго до него неподалеку произошла перестрелка между двумя местными преступными группировками, в которой погибли три человека, но полиция уже заявила, что эти инциденты не связаны.

Семья переехала в Дели из Раджастхана более 20 лет назад. Им принадлежали два магазина на первом этаже их трехэтажного дома. Соседи и родственники рассказали, что семья выглядела счастливой и принимала активное участие в жизни местной общины.