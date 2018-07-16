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Парламент КНДР решил провести амнистию заключенных

Верховное народное собрание КНДР
10:37 Сегодня Телеграф
УНН

Новости мира: В КНДР в честь 70-ой годовщины образования республики, Верховное народное собрание КНДР приняло решение об амнистии заключенных.

КНДР проведет амнистию заключенных по случаю 70-й годовщины образования республики, отмечается 9 сентября. Об этом сообщает агентство KCNA.

Соответствующий указ в отношении лиц, “совершивших преступления против родины и ее народа”, был утвержден президиумом Верховного народного собрания (парламента) КНДР. Он вступает в силу с 1 августа. О количестве заключенных, которые будут выпущены на свободу, не сообщается.

Последний раз КНДР проводила амнистию три года назад. Тогда она была приурочена к 70-й годовщине образования Трудовой партии Кореи. К этому амнистия проводилась в 2012 году по случаю 100-летия со дня рождения основателя и первого президента республики Ким Ир Сена, а также 70-летие его сына и преемника на посту руководителя КНДР Ким Чен Ира.

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Напомним, комитет Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении КНДР в пятницу поддержал заявку Республики Корея на исключение из списка товаров военного назначения, запрещенных для поставок Пхеньяна, оборудование для восстановления работы линий связи между вооруженными силами КНДР и Южной Кореи.

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Новости мира, 70-я годовщина КНДР, Амнистия, Верховное народное собрание КНДР, КНДР.
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