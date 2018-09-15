Пожар на пароме в Индонезии: 10 погибших

Министерство транспорта Индонезии в субботу сообщило, что в результате вспыхнувшего в пятницу во второй половине дня пожара на пароме у берегов провинции Сулавеси погибли 10 человек, еще 126 были спасены. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.

Представитель ведомства Бамбанг Эрван сообщил, что пламя распространялось крайне быстро по причине большого количества деревянных конструкций. В конечном итоге паром затонул. На борту судна находилось около 150 человек. Причиной пожара могла послужить неисправная система охлаждения двигателя. Ее неправильная работа могла привести к перегреву и последующему воспламенению двигателя. По словам представителя, спасательные группы из военных и полицейских продолжают поиски пропавших без вести на месте крушения.