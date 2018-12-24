МВД и Минобороны Афганистана получили новых руководителей

Новости мира: Президент Афганистана сменил руководителей Минобороны и МВД.

Президент Афганистана Ашраф Гани назначил двух бывших руководителей разведки на посты глав Министерства обороны и внутренних дел.

Об этом сообщает Reuters .

"Президент Афганистана Ашраф Гани назначил двух бывших руководителей разведывательных служб на ключевые посты в своем правительстве", - говорится в сообщении.

На пост министра обороны был назначен Асадуллу Халида, на пост главы Министерства внутренних дел - Амруллу Салеха.

Оба они - ветераны десятилетнего конфликта в Афганистане, были бескомпромиссными противниками талибов и Пакистана. Также известно, что оба разведчика время от времени сильно критиковали президента Гани.

Назначения происходят в критический момент для страны, когда в апреле должны состояться выборы, а переговоры между специальным посланником США Залмаем Халилзадом и представителями талибов о возможном мирном соглашении, как ожидается, продолжатся в январе.