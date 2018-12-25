Атака боевиков в Кабуле: Погибло по меньшей мере 27 человек

Новости мира: Во время атаки на здание министерства в Кабуле погибли десятки людей.

В результате вооруженной атаки на правительственный комплекс в Кабуле погибли по меньшей мере 27 человек.

Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на Министерство внутренних дел Афганистана.

Большинство жертв составляют гражданские лица.

Как сообщалось ранее, у здания Министерства общественных работ Афганистана террорист-смертник взорвал машину, начиненную взрывчаткой, после чего началась перестрелка с полицией. Двое нападавших были убиты, удалось эвакуировать около 200 чиновников, но в здании всё еще оставались заложники.