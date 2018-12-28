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Пятница, 28.12.2018

В детсаду Казахстана во время утренника запустили фейерверки (Видео)

Во время проведения новогоднего утренника в одном из детских садов Казахстана произошло ЧП. В помещении запустили фейерверки, которые разлетелись по всему залу. Соответствующее видео появилось на YouTube. На ролике видно, как упаковки с петардами расставили между детьми и залом на расстоянии в несколько метров. Подожженные фейерверки разлетелись в разные стороны, попадая на людей. В зале произошла паника, родители убегали со своих мест, спасаясь от петард. Есть ли пострадавшие в результате инцидента пока не известно.
Фото: Твиттер
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Дети, Казахстан, Родители, Детсад, Видео, Фейерверк, Паника, Утренник.
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