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В Индии автобус с детьми упал в ущелье, есть погибшие

В Индии автобус с детьми упал в ущелье, есть погибшие
11:25 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости мира: В Индии упал в ущелье автобус, который перевозил школьников, погибли 7 человек.

В Индии автобус со школьниками слетел в ущелье, в результате чего погибли 7 человек. Как сообщает издание NDTV, среди погибших 6 детей и водитель автобуса. Сообщается, что авария произошла в округе Сирмур, в районе города Сангро. 12 школьников получили травмы различной степени тяжести, пострадавшие госпитализированы в больницы.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением на сложном участке горной дороги.

Напомним, в Таиланде перевернулся двухэтажный туристический автобус, результате происшествия шесть человек погибли, около 50 пострадали. Как показало расследование полиции, автобус туристической компании Prayad перевернулся во время дождя после того, как водитель резко затормозил, чтобы избежать столкновения с другим транспортным средством.

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Все по теме:

Индия, Жертвы, Погибшие, Количество, Автобус с школьниками упал в ущелье.
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