Алиев изменил сроки выборов президента Азербайджана

Новости мира: В Азербайджане внесены изменения в Избирательный кодекс касательно сроков проведения выборов президента.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев с изменениями в Избирательный кодекс утвердил новые сроки проведения президентских выборов в стране, сообщают СМИ Азербайджан.

Изменения коснулись даты следующих выборов, которые назначены на вторую среду месяца, в котором состоялись предыдущие выборы 7 лет назад. Под исключение попадают лишь внеочередные выборы.

До внесения поправок в Избирательный кодекс Азербайджана выборы должны были состояться в третью среду октября в год, когда действующий глава государства складывает свои полномочия, что определяется Конституцией страны.

Выборы в Азербайджане до этого изменения должны были пройти в октябре 2018 года, но в феврале действующий лидер страны Алиев распорядился провести внеочередные выборы 11 апреля, где он уверенно победил с 86,02% голосов граждан Азербайджана.