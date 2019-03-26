Пообедать с собаками: в Таиланде появилось корги-кафе (Видео)

Кафе, где гостей развлекают кошки, сегодня никого не удивишь — такие есть и в Украине. А вот в Бангкоке есть необычное заведение, в котором работают сразу 12 корги. Собак выпускают к посетителям несколько раз в день всего на один час. Они с радостью выходят в зал и делают все, чтобы получить от них угощение - и сфотографируются, и лапу дадут. Билет на такой сеанс стоит около 11 долларов. Владельцы кафе строго следят, чтобы корги не набирали лишний вес. Заведение пользуется огромной популярностью.