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Среда, 27.03.2019

Пообедать с собаками: в Таиланде появилось корги-кафе (Видео)

Кафе, где гостей развлекают кошки, сегодня никого не удивишь — такие есть и в Украине. А вот в Бангкоке есть необычное заведение, в котором работают сразу 12 корги. Собак выпускают к посетителям несколько раз в день всего на один час. Они с радостью выходят в зал и делают все, чтобы получить от них угощение - и сфотографируются, и лапу дадут. Билет на такой сеанс стоит около 11 долларов. Владельцы кафе строго следят, чтобы корги не набирали лишний вес. Заведение пользуется огромной популярностью.
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Таиланд, Собаки, Бангкок, Корги-кафе.
15:30 Вт, 26 Март 2019 Телеграф
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