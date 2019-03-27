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В Индонезии статуям русалок в парке прикрыли голую грудь топами

В Индонезии статуям русалок в парке прикрыли голую грудь топами
15:26 Сегодня Телеграф По материалам: УНИАН

Новости мира: В одном из индонезийских парков на статуи русалок с открытой грудью одели топы, таким способом власти пытаются защитить традиционные восточные ценности.

В Индонезии парк развлечений надел на статуи русалок с открытой грудью золотистые топы. В администрации парка объяснили, что такие действия направлены на защиту традиционных восточных ценностей.

Как отмечает издание Би-би-си, статуи русалок с голой грудью стояли в парке Ancol Dreamland в Джакарте на протяжении последних 15 лет. Поэтому, информация о том, что их решили прикрыть, вызвала у многих изумление. Существует мнение, что таким образом администрация поддалась давлению внешних сил.

Однако, по словам управляющих парком, решение закрыть статуям русалок грудь было принято еще год назад и никакого давления на менеджмент парка не было.  Как пояснила представитель парка Рика Лестари, развлекательный парк намерены переформатировать в семейный парк развлечений. 

При этом, автор скульптур Долороса Синага в интервью отметила, что таким решением администрация парка лишила посетителей возможности любоваться красотой искусства.

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Посетительница парка Нанда Джулинда рассказала журналистам, что статуи их не беспокоили и ей странно видеть, что искусство так прикрывают. Еще один посетитель Тофик Фики рассказал, что поскольку парк находится возле пляжа, русалка не стала бы так закрываться. Отмечается, что в прошлом статуи не раз становились причиной недовольства консервативной публики.

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Все по теме:

Индонезия, Парк развлечений, Статуям русалок, Одели топы, Оголенная грудь, Защита традиционных ценностей.
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