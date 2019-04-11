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В Китае грузовой поезд сошел с рельсов, есть жертвы

В Китае грузовой поезд сошел с рельсов, есть жертвы
11:13 Сегодня Телеграф censor.net.ua

Новости мира: В среду, 10 апреля, в одной из провинций Китая грузовой поезд сошел с рельсов, в результате чего пострадали люди.

Как сообщают местные СМИ, в районе провинции Хэнань случился сход грузового поезда с рельсов. Происшествие забрало жизни четырех человек.

Состав был груженый бокситами, в процессе аварии он перевернулся и врезался в жилой дом. Позже во время спасательных работ были найдены тела погибших жителей. Они находились внутри товарняка. Еще двое местных пропали без вести. Специалисты продолжают поиски людей, которые могли бы выжить после происшествия.

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В изданиях уточняется, что грузовой поезд принадлежал алюминиевой корпорации "Aluminum Corporation of China". Причину, по которой железнодорожное транспортное средство могло сойти с рельс, пока не установили.

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Все по теме:

Китай, Авария, Поезд, Жертвы, Спасатели, Груз, Дом, Инцидент, Погибшие, Азия, Рельсы, Разрушение.
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