В Казахстане опрокинулась карусель, пострадали дети

Новости мира: В Семее рухнула карусель, пострадало пятеро детей.

Сегодня в Семее опрокинулась карусель на Набережной Иртыша в Казахстане. Пострадали пятеро катавшихся детей, сообщает Zakon.kz, передает УНН.

Четверых детей госпитализировали медики. Позже пострадавших отпустили домой. Еще один ребенок получил легкие травмы – ссадины и царапины, от госпитализации отказался.

Карусель принадлежит частному предпринимателю.

Сейчас обстоятельства происшествия выясняются. В Семее создана комиссия по обследованию детских развлекательных мест отдыха, куда входят представители МИО, органов гражданской защиты и полиции.