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В Казахстане опрокинулась карусель, пострадали дети

В Казахстане опрокинулась карусель, пострадали дети
02:49 Сегодня Телеграф УНН Фото: pixabay.com

Новости мира: В Семее рухнула карусель, пострадало пятеро детей.

Сегодня в Семее опрокинулась карусель на Набережной Иртыша в Казахстане. Пострадали пятеро катавшихся детей, сообщает Zakon.kz, передает УНН.

Четверых детей госпитализировали медики. Позже пострадавших отпустили домой. Еще один ребенок получил легкие травмы – ссадины и царапины, от госпитализации отказался.

Карусель принадлежит частному предпринимателю.

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Сейчас обстоятельства происшествия выясняются. В Семее создана комиссия по обследованию детских развлекательных мест отдыха, куда входят представители МИО, органов гражданской защиты и полиции.

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Дети, Казахстан, Пострадавшие, Карусель.
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