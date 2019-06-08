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В Японии можно осуществить поездку на "поезде гортензий"

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В Японии можно осуществить поездку на "поезде гортензий"
05:27 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Множество туристов и жителей Японии могут покататься на "поезде гортензий".

В Японии в сезон дождей вдоль узкого пути железной дороги Хаконэ-тодзан расцветают тысячи гортензий. В этот период множество людей из разных уголков страны и из-за рубежа приезжает полюбоваться цветами, совершив поездку нас.

Об этом пишет Nippon.com.

"С уходом весны и наступлением лета распускаются яркие цветы гортензии, возвещающие о начале сезона дождей (цую). Эти цветы разводят по всей стране (а сейчас – уже и по всему миру), их ценят за крупные гроздья ярких соцветий, которые приносят больше красок в то время года, когда часто стоят пасмурные дни.В Японии немало известных мест любования гортензиями. Одно из популярных направлений – это железная дорога Хаконэ-тодзан, где с середины июня до июля вдоль путей расцветают тысячи ярких цветов", - отмечает издание.

Линия Хаконэ-тодзан – одна из немногих в Японии горных железных дорог, она состоит из двух секций – основной- от Одавары до станции Гора - и фуникулёра Хаконэ-тодзан, который поднимается до станции Соундзан. В сезон цветения поезда называются "поездами гортензий".

Самые живописные виды открываются на 16-километровом участке между Хаконэ-юмото и Соундзан. Поезд проходит крутой подъем среди примерно 10 тысяч гортензий на высоту 750 метров.

Работники дороги начали высаживать гортензии в 1970-е годы. С увеличением их количества выросло и количество людей, приезжающих специально, чтобы посмотреть на цветы, которые стали местной достопримечательностью и повысили спрос на услуги железной дороги.

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Япония, Поезд, Хаконэ-тодзан, Гортензия.
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