За сутки в Афганистане ликвидировали не менее 16 боевиков "Талибана"

В нескольких провинциях Афганистана в результате авиаударов за сутки уничтожены 16 членов движения "Талибан".
Об этом информирует Синьхуа со ссылкой на силовые структуры Афганистана.
"По меньшей мере 16 боевиков движения "Талибан" уничтожены в результате нескольких авиаударов в Афганистане за последние 24 часа", - говорится в сообщении.
Командование корпуса специальных операций Национальной армии Афганистана уточняет, что авиаудары наносились в провинциях Урузган, Газни, Пактика и Фарьяб.
Кроме того, сообщается о трех уничтоженных мотоциклах боевиков.