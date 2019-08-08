Тайфун "Випа" во Вьетнаме: 12 человек погибли, еще 9 пропали без вести

Новости мира:Тайфун "Випа" во Вьетнаме унес 12 жизней.

Жертвами тайфуна "Випа" во Вьетнаме стали по меньшей мере 12 человек, еще девять пропали без вести.

Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на Центральный комитет по борьбе со стихийными бедствиями Вьетнама.

"В ведомстве отметили, что самая тяжелая ситуация наблюдается в провинции Тханьхоа, где погибли семь человек. А в пяти северных провинциях, включая Шонла и Футхо, погибли по одному человеку", - говорится в сообщении.

Как отмечается, по данным Главного статистического управления Вьетнама, с начала года в результате стихийных бедствий в стране погибли или пропали без вести 34 человека. Ущерб составил 239 млрд вьетнамских донгов ($10,3 млн).