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Тайфун "Випа" во Вьетнаме: 12 человек погибли, еще 9 пропали без вести

Тайфун "Випа" во Вьетнаме: 12 человек погибли, еще 9 пропали без вести
06:45 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Тайфун "Випа" во Вьетнаме унес 12 жизней.

Жертвами тайфуна "Випа" во Вьетнаме стали по меньшей мере 12 человек, еще девять пропали без вести.

Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на Центральный комитет по борьбе со стихийными бедствиями Вьетнама.

"В ведомстве отметили, что самая тяжелая ситуация наблюдается в провинции Тханьхоа, где погибли семь человек. А в пяти северных провинциях, включая Шонла и Футхо, погибли по одному человеку", - говорится в сообщении.

В Китайской провинции Хубэй из-за наводнения погибло 13 человек

Как отмечается, по данным Главного статистического управления Вьетнама, с начала года в результате стихийных бедствий в стране погибли или пропали без вести 34 человека. Ущерб составил 239 млрд вьетнамских донгов ($10,3 млн).

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Вьетнам, Тайфун, Стихийное бедствие, Випа.
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