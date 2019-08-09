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Протесты в Гонконге ударили по экономике региона

Протесты в Гонконге ударили по экономике региона
15:31 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости мира:Беспорядки, которые нанесли большой ущерб городу, можно сравнить только с цунами.

Продолжающиеся два месяца в Гонконге антиправительственные протесты ударили по гонконгской экономике "словно цунами".

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы местной администрации Кэрри Лам.

По ее словам, нынешние беспорядки нанесли экономике города куда больший ущерб, чем разразившаяся в 2003 году эпидемия атипичной пневмонии

"Экономический спад идет быстро, и некоторые люди сопоставляют это с цунами. Если сравнивать с предыдущими кризисными явлениями, с которыми мы сталкивались ранее, такими, как во время эпидемии атипичной пневмонии, боюсь, что сейчас ситуация серьезнее, - сказала она. - Небольшая часть людей не против того, чтобы разрушить экономику Гонконга".

Два месяца назад здесь вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который ставит целью наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности глава местной администрации Кэрри Лам сняла законопроект с повестки, но это не остановило волну антиправительственных протестов.

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В минувший понедельник полиция 800 раз применяла слезоточивый газ для разгона групп демонстрантов в разных районах города. Они блокировали дороги, нарушили работу метро и общественного транспорта, осаждали полицейские участки. В пятницу началась трехдневная акция протеста в международном аэропорту. В выходные запланированы новые уличные митинги в разных районах, несмотря на отказ полиции утвердить заявки на маршруты шествия.

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Китай, КНР, Гонконг, Убытки, 20, ТАСС.
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