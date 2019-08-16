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Атамбаева за закрытыми дверьми оставили под арестом

Атамбаева за закрытыми дверьми оставили под арестом
09:44 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости мира:Суд в Бишкеке оставил под арестом бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.

Суд в Киргизии оставил без удовлетворения ходатайство защиты об изменении меры пресечения экс-президенту страны Алмазбеку Атамбаеву, сообщил в пятницу журналистам адвокат бывшего главы государства Сергей Слесарев.

"К сожалению, судебное заседание прошло в закрытом режиме. Решение о заключении под стражу Атамбаева осталось неизменным", - сказал Слесарев.

Ранее сообщалось, что заседание Бишкекского городского суда о рассмотрении апелляции адвоката Атамбаева на решение об аресте бывшего главы государства было перенесено в здание Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии.

7 августа в селе Кой-Таш в 20 км от Бишкека спецназ группы "Альфа" ГКНБ Киргизии предпринял попытку силового задержания Атамбаева, которая переросла в столкновения со сторонниками бывшего главы государства. Один спецназовец умер от огнестрельного ранения в грудь. Шестеро сотрудников "Альфы" были взяты в заложники и отпущены на следующий день.

Столкновения продолжились 8 августа при новой попытке спецназа задержать экс-президента. После этого Атамбаев сдался сотрудникам правоохранительных органов Киргизии.

8 августа вечером милиция применила спецсредства для разгона около 1,5 тыс. сторонников Атамбаева, собравшихся в центре Бишкека.

За два дня столкновений в селе Кой-Таш и Бишкеке пострадали 170 человек, 79 из них - сотрудники правоохранительных органов.

Атамбаев решением суда был арестован и помещен в СИЗО ГКНБ до 26 августа. На его имущество, в том числе телеканал "Апрель", был наложен арест.

Сообщалось, что он подозревается в совершении нескольких тяжких преступлений, в том числе в организации массовых беспорядков и покушении на убийство во время событий 7-8 августа. Ему также предъявлены обвинения в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека и поставках угля на столичную теплоцентраль.

Помимо этого Атамбаев подозревается в незаконном обогащении и легализации преступных доходов и организации коррупции при выдаче лицензий в горнодобывающей отрасли.

В числе других предъявленных обвинений Атамбаеву значатся незаконная передача в собственность здания "Форум" в Бишкеке, где расположены штаб-квартира основанной экс-президентом Социал-демократической партии и принадлежащий ему телеканал "Апрель", а также незаконное приобретения земельного участка в селе Кой-Таш под Бишкеком.

Еще одним уголовным делом, по которому проходит Атамбаев, является незаконное освобождение в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева.

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Киргизия, Алмазбек Атамбаев, Сергей Слесарев, Суд в Киргизии.
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