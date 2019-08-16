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Жена Атамбаева заявила об открытом деле против нее

Жена Атамбаева заявила об открытом деле против нее
10:46 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости мира:В Киргизии после ареста Алмазбека возбуждено уголовное дело в отношении жены Атамбаева.

Супруга бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева Раиса стала фигуранткой уголовного дела.

"Сегодня я узнала, что уголовное дело возбуждено и на меня", - заявила Атамбаева журналистам в пятницу.

По ее словам уголовное дело связано с бывшим заведующим отделом судебной реформы и законности аппарата президента Киргизии Манасом Арабаевым.

"Я знала, что политика - грязное дело. Я даже не знаю, где какой суд находится. Будучи первой леди, я работала, чтобы никуда не вмешиваться", - добавила Атамбаева.

Атамбаева за закрытыми дверьми оставили под арестом

Атамбаев решением суда был арестован и помещен в СИЗО ГКНБ до 26 августа. На его имущество, в том числе телеканал "Апрель", был наложен арест.

Сообщалось, что он подозревается в совершении нескольких тяжких преступлений, в том числе в организации массовых беспорядков и покушении на убийство во время событий 7-8 августа. Ему также предъявлены обвинения в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека и поставках угля на столичную теплоцентраль.

Помимо этого Атамбаев подозревается в незаконном обогащении и легализации преступных доходов и организации коррупции при выдаче лицензий в горнодобывающей отрасли.

В числе других предъявленных обвинений Атамбаеву значатся незаконная передача в собственность здания "Форум" в Бишкеке, где расположены штаб-квартира основанной экс-президентом Социал-демократической партии и принадлежащий ему телеканал "Апрель", а также незаконное приобретения земельного участка в селе Кой-Таш под Бишкеком.

Еще одним уголовным делом, по которому проходит Атамбаев, является незаконное освобождение в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева.

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Киргизия, ГКНБ, Алмазбек Атамбаев, Уголовное дело, Раиса Атамбаева.
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