В столице Бангладеша пожар оставил без крова 50 тыс человек

Новости мира:В Дакки огонь уничтожил 15 тысяч домов.

В результате пожара в бедных кварталах столицы Бангладеш Дакки без крыши над головой остались 50 тысяч человек.

Об этом сообщает BBC.

"Масштабный пожар, который охватил трущобы столицы Бангладеш города Дакка, оставил без крова 50 тысяч человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что огнем уничтожено около 15 тысяч домов.

Распространению пламени способствовало то, что большинство домов были покрыты пластиковыми материалами. Только чудом никто не погиб, хотя несколько человек пострадали. Причины пожара устанавливаются.