В КНДР заговорили о риске возникновения холодной войны

Официальный представитель МИД КНДР заявил, что действия США и Южной Кореи могут привести к началу новой холодной войны на Корейском полуострове.
Об этом сообщает ЦТАК.
Недовольство министерства вызвали совместные учения США и Южной Кореи, а также то, что США недавно испытали крылатую ракету.
В МИД КНДР также недовольно решением о поставках в Южную Корею истребителей F-35A.
"На горизонте появились опасные и необычные военные действия, которые могут спровоцировать новую холодную войну на Корейском полуострове и в регионе", - заявили в МИД.