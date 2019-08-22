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В КНДР заговорили о риске возникновения холодной войны

В КНДР заговорили о риске возникновения холодной войны
06:21 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:В Северной Корее увидели угрозу новой холодной войны.

Официальный представитель МИД КНДР заявил, что действия США и Южной Кореи могут привести к началу новой холодной войны на Корейском полуострове.

Об этом сообщает ЦТАК.

Недовольство министерства вызвали совместные учения США и Южной Кореи, а также то, что США недавно испытали крылатую ракету.

В МИД КНДР также недовольно решением о поставках в Южную Корею истребителей F-35A.

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"На горизонте появились опасные и необычные военные действия, которые могут спровоцировать новую холодную войну на Корейском полуострове и в регионе", - заявили в МИД.

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США, Южная Корея, КНДР, Холодная война, Денуклеаризация.
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