Землетрясения всколыхнуло Японию

Новости мира:У побережья Японии произошло землетрясения магнитудой 6,1, угроза цунами не объявлялась.

В четверг, 29 августа, у побережья японской префектуры Аомори произошло землетрясение магнитудой 6,1.

Подземные толчки были зафиксированы в 08:46 по местному времени. Эпицентр находился у побережья Аомори в точке с координатами 41 градус северной широты и 143,1 градуса восточной долготы. Очаг залегал на глубине 10 км, передает Синьхуа со ссылкой на Японское метеорологическое агентство.

Угроза цунами не объявлялась. Сообщений о значительном ущербе или пострадавших в результате землетрясения не поступало.

Ранее сообщалось, Турцию постигло землетрясение магнитудой 6,0.