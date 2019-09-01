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Люди в Гонконге не могут вылететь: движение блокировано из-за протестов

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Люди в Гонконге не могут вылететь: движение блокировано из-за протестов
12:43 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Из-за протестов в Гонконге приостановили движение поездов до аэропорта.

Движение поездов из центра Гонконга до международного аэропорта приостановлено из-за новых акций протеста.

Об этом сообщает The Age. "Движение поездов до аэропорта приостановлено, поскольку протестующие собрались у воздушных ворот Гонконга", - говорится в сообщении. Отмечается, что в воскресенье в международный аэропорт Гонконга прибыли дополнительные подразделения полиции, поскольку протестующие пытались заблокировать доступ к аэропорту. Участники акции протеста строят баррикады на железнодорожных путях, поскольку последние, по их словам, не подпадают под действие запрета протестов на территории аэропорта.

Запрет был введен после того, как в прошлом месяце тысячи людей оккупировали терминалы аэропорта, вследствие чего запланированные рейсы были отменены.

Как сообщалось, массовое возмущение граждан Гонконга и начало протестов вызвало рассмотрение поправок к закону об экстрадиции правонарушителей по запросу Пекина до материкового Китая.

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Несмотря на то, что 15 июня глава администрации Гонконга Кэрри Лам, объявила, что рассмотрение законопроекта об экстрадиции в КНР приостановлено, протесты не утихли. Митингующие начали требовать отставки Керри Лам и расследование действий полиции во время демонстраций. Волна протестов, продолжающаяся с июня, уже привела к значительным потерям для экономики Гонконга, прежде всего для туристической и транспортной отраслей.

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Китай, Протесты, Гонконг, Азия, Майдан.
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