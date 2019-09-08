СМИ: В Бангладеш в этом году молнии унесли жизни более двух сотен человек

Новости мира:В Бангладеш за 7 месяцев от молнии погибли 246 человек.

В Бангладеш за феврале-августе 2019 года от ударов молнии погибли 246 человек.

Об этом сообщает Dhaka Tribune со ссылкой на полицию и местные власти.

Большинство из них скончались, когда работали в поле или пасли скот. По информации издания, в числе погибших – шесть детей. Не менее 97 жителей страны получили ранения.

Наибольшее число смертей зафиксировано в районе Сатхира.

Напомним, в штате Уттаракханд на севере Индии из-за сильных дождей сошел оползень. В окрестностях города Питхорагарх утром в субботу, 7 сентября, несколько зданий были затоплены грязевым потоком. Известно об одном погибшем и двоих раненых