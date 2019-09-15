Проливные дожди на севере Вьетнама: есть погибшие

Новости мира:Наводнение во Вьетнаме забрало жизни семи человек.

В результате наводнения на севере Вьетнама погибли не менее семи человек, еще один пропал без вести.

По данным вьетнамского центрального комитета по предупреждению стихийных бедствий, паводок был вызван продолжительными проливными дождями.

Жертвами стихии стали 7 человек, еще один числится пропавшим без вести, пятеро пострадали.

В результате стихии больше всего пострадали провинции Тхайнгуен, Туенкуанг, Хазянг и Каобанг. Из-за паводка повреждены многие дороги и мосты, были разрушены более 80 домов, уничтожено свыше 1700 гектаров риса и других сельхозкультур.