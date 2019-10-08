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В Дубае парамедики начнут ездить на суперкарах

В Дубае парамедики начнут ездить на суперкарах
15:19 Сегодня Телеграф УНИАН Фото:Инстаграм

Новости мира:На службу скорой помощи Дубая были приняты два суперкара, по мнению работников так они будут быстрей добираться к пациентам.

Служба скорой медицинской помощи Дубая получила в своё распоряжение два суперкара и внедорожник Range Rover. По мнению исполнительного директора Dubai Corporation for Ambulance Services (DCAS) Халифа Бин Драи, новые автомобили позволят сократить время реагирования экстренной службы с восьми до четырёх минут.

На сегодняшний день в парке службы скорой помощи Дубая насчитывается восемь роскошных автомобилей, пишет motor.ru. Последними приобретениями стали Nissan GT-R, Chevrolet Corvette C7 и внедорожник Range Rover. Суперкары планируют использовать в случаях, когда врачам требуется максимально быстро добрать до места происшествия. Все они будут оборудованы устройствами для сердечно-лёгочной реанимации и кислородными баллонами.

Предполагается, что парамедики на суперкарах будут прибывать быстрее основой бригады и оказывать неотложную медицинскую помощь. Кроме того, сверхмобильные команды могли бы дежурить в местах массового скопления людей, например, во время крупных спортивных мероприятий.

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Скорая помощь Дубая пытается не отставать от полицейского управления города, которое использует для патрулирования улиц экзотические спорт- и суперкары. Среди них: Aston Martin One-77, Bugatti Veyron, Ferrari LaFerrari и Porsche 918. А у служб правопорядка Абу-Даби есть даже Lykan HyperSport, цена которого составляет 3,4 миллиона долларов. В 2018 году на службу в полицию ОАЭ заступил первый ховербайк.

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Суперкар, Скорая помощь, Дубаи.
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