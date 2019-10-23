СМИ: Китайские власти намерены сменить главу администрации Гонконга

Новости мира:Пекин планирует сменить главу администрации Гонконга.

Китайские власти разрабатывают план смены главы администрации Гонконга Кэрри , пишет в среду газета Financial Times со ссылкой на свои источники.

По словам собеседников издания, место Лам займет временный глава исполнительной власти Гонконга. Причиной такого решения стали продолжающиеся в Гонконге протесты против главы администрации.

Ее преемник будет назначен к марту 2020, хотя Лам должна была оставаться на должности до 2022 года. По данным источников FT, не факт, что новый глава администрации Гонконга будет избран сразу на пять лет.

На место Лам претендуют бывший глава Монетарного управления Гонконга Норман Чэнь и сын текстильного магната Генри Тана, который ранее занимал пост финансового секретаря Гонконга и главного секретаря администрации.

Массовые протесты в Гонконге против предложений о поправках в закон, которые позволили бы властям высылать подозреваемых в совершении преступлений на материковую часть Китая, начались в июне. Позднее они переросли в беспорядки и погромы.

После объявления администрации о том, что рассмотрение изменений в закон отложены, демонстранты выдвинули новые требования. В частности, они добиваются рассмотрения дел о чрезмерно жестких действиях полиции в ходе столкновений с участниками протестов, а также отставки Лам с поста главы администрации. Демонстранты заявляют, что не остановятся, пока глава администрации и члены законодательных органов не будут избраны путем демократических выборов.