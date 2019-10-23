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СМИ: Китайские власти намерены сменить главу администрации Гонконга

СМИ: Китайские власти намерены сменить главу администрации Гонконга
15:00 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Пекин планирует сменить главу администрации Гонконга.

Китайские власти разрабатывают план смены главы администрации Гонконга Кэрри , пишет в среду газета Financial Times со ссылкой на свои источники.

По словам собеседников издания, место Лам займет временный глава исполнительной власти Гонконга. Причиной такого решения стали продолжающиеся в Гонконге протесты против главы администрации.

Ее преемник будет назначен к марту 2020, хотя Лам должна была оставаться на должности до 2022 года. По данным источников FT, не факт, что новый глава администрации Гонконга будет избран сразу на пять лет.

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На место Лам претендуют бывший глава Монетарного управления Гонконга Норман Чэнь и сын текстильного магната Генри Тана, который ранее занимал пост финансового секретаря Гонконга и главного секретаря администрации.

Массовые протесты в Гонконге против предложений о поправках в закон, которые позволили бы властям высылать подозреваемых в совершении преступлений на материковую часть Китая, начались в июне. Позднее они переросли в беспорядки и погромы.

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После объявления администрации о том, что рассмотрение изменений в закон отложены, демонстранты выдвинули новые требования. В частности, они добиваются рассмотрения дел о чрезмерно жестких действиях полиции в ходе столкновений с участниками протестов, а также отставки Лам с поста главы администрации. Демонстранты заявляют, что не остановятся, пока глава администрации и члены законодательных органов не будут избраны путем демократических выборов.

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Китай, Протесты, Гонконг, Керри Лам.
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