Пожар на борту самолета премьера Японии: что известно

Новости мира:Горел самолет премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

На борту самолета премьер-министра Японии Синдзо Абэ произошел небольшой пожар, никто не пострадал.

Об этом сообщает Kyodo.

«Небольшой пожар произошел в воскресенье на бортовой кухне самолета японского правительства, который доставил премьер-министра Синдзо Абэ в Таиланд», - говорится в сообщении.

Пожар произошел в духовом шкафу на камбузе самолета Boeing 777 спустя несколько часов после вылета из аэропорта Ханэда, когда экипаж готовил еду. Огонь быстро потушили, в результате инцидента никто не пострадал.

В Таиланде премьер-министр Абэ должен принять участие в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.