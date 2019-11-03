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Пожар на борту самолета премьера Японии: что известно

Пожар на борту самолета премьера Японии: что известно
23:50 Вс, 3 Ноябрь 2019 Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира:Горел самолет премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

На борту самолета премьер-министра Японии Синдзо Абэ произошел небольшой пожар, никто не пострадал.

Об этом сообщает Kyodo.

«Небольшой пожар произошел в воскресенье на бортовой кухне самолета японского правительства, который доставил премьер-министра Синдзо Абэ в Таиланд», - говорится в сообщении.

Пожар произошел в духовом шкафу на камбузе самолета Boeing 777 спустя несколько часов после вылета из аэропорта Ханэда, когда экипаж готовил еду. Огонь быстро потушили, в результате инцидента никто не пострадал.

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В Таиланде премьер-министр Абэ должен принять участие в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

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Пожар, Япония, Самолет, Синдзо Абэ.
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