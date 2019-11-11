В Гонконге заживо подожгли мужчину (Видео 18+)

Новости мира:Пострадавшего доставили в больницу, сейчас он находится в критическом состоянии.

Вот уже около пяти месяцев в Гонконге продолжаются массовые протесты.

Во время спора между протестующими в одном из зданий мужчина спорил с неизвестными на вопрос о национальной принадлежности, после чего был облит горючей жидкостью. Потом его подпалили и нападавшие сбежали. Сообщает АР.

Пострадавший мужчина был доставлен в больницу в критическом состоянии.

Осторожно, видео имеет сцены насилия

Полиция Гонконга не сообщает о результате поиска нападавших.

Напомним, недавно во время протестов в Гонконге полиция применила боевое оружие.