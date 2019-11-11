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Понедельник, 11.11.2019
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В Гонконге заживо подожгли мужчину (Видео 18+)

В Гонконге заживо подожгли мужчину (Видео 18+)
14:57 Сегодня Телеграф

Новости мира:Пострадавшего доставили в больницу, сейчас он находится в критическом состоянии.

Вот уже около пяти месяцев в Гонконге продолжаются массовые протесты.

Во время спора между протестующими в одном из зданий мужчина спорил с неизвестными на вопрос о национальной принадлежности, после чего был облит горючей жидкостью. Потом его подпалили и нападавшие сбежали. Сообщает АР.

Пострадавший мужчина был доставлен в больницу в критическом состоянии. 

Осторожно, видео имеет сцены насилия

Погромы и слезоточивый газ: в Гонконге не утихают протесты

Полиция Гонконга не сообщает о результате поиска нападавших.

Напомним, недавно во время протестов в Гонконге полиция применила боевое оружие.

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Китай, Протесты, Гонконг, Азия.
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