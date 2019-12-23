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Алиев о "Восточном партнерстве": Мы остаемся в программе, но не придаем ей важного значения

Алиев о "Восточном партнерстве": Мы остаемся в программе, но не придаем ей важного значения
21:57 Пн, 23 Декабрь 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости мира:Президент Азербайджана говорит, что его страна не будет активно участвовать в "Восточном партнерстве".

Азербайджан не планирует выходить из программы "Восточное партнерство" ЕС, но не будет ее активным участником, заявил президент Ильхам Алиев.

"Кроме Азербайджана еще ряд стран являются участниками "Восточного партнерства". Когда мы вступали в нее, мы не представляли себе, из чего эта программа состоит. Страны, вовлеченные в программу, объединяет тот факт, что все они являются постсоветскими республиками. Эти страны сегодня имеют различную внешнюю политику, внутренняя ситуация существенно разнится, уровень экономического развития отличается. Поэтому в то время объединение этих стран в одну программу было приемлемо, но сейчас ситуация другая", - сказал Алиев в интервью четырем крупным телеканалам страны, посвященном итогам 2019 года.

По его словам, три из шести стран-участников программы подписали с ЕС ассоциативное соглашение. "Азербайджан такой документ не подписал и сейчас работает над двусторонним соглашением. Мы изначально говорили, что приоритет отдаем двустороннему сотрудничеству", - сказал президент.

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"Азербайджан не ждет от Европы каких-либо льгот, мы в отличие от ряда других стран-участниц программы себя обеспечиваем и сегодня становимся страной-донором. Мы остаемся в программе, но, если говорить откровенно, не придаем ей важного значения, так как цели этой программы для нас не до конца ясны", - отметил Алиев.

"Если это евроинтеграция, то понятно, что для постсоветских стран эта цель недостижима. Поэтому мы из этой программы не выходим, но не планируем активно в ней участвовать", - добавил президент Азербайджана.

Участниками инициативы "Восточное партнерство" являются Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова, Украина и Армения.

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ЕС, Азербайджан, Восточное Партнерство, Ильхам Алиев.
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