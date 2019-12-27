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Китай запустил суборбитальную ракету-носитель

Китай запустил суборбитальную ракету-носитель
12:39 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:Ракета может служить для различных целей, в частности тестирования микрогравитации.

На северо-западе Китая запустили коммерческую суборбитальную ракету-носитель Таньсо-1. Об этом сообщает Xinhua.

"Коммерческая суборбитальная ракета-носитель, разработанная частной китайской компанией, была запущена (26 декабря — ред.) в 16:50 по пекинскому времени с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая", - говорится в сообщении.

Как сообщает Xinhua, ракета Таньсо-1 была разработана компанией Space Trek. Отмечается, что это - первый запуск ракеты, разработанной данной компанией.

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Ракета может служить для различных целей: метеорологического наблюдения, тестирования микрогравитации и проверки грузоподъемности спутника.

Как сообщалось, в Китае по состоянию на декабрь 2019 г. насчитывалось более 60 частных компаний, работающих в области коммерческого освоения космоса. 

Напомним, в Китае родились поросята, чьи органы, благодаря редактированию генома, можно будет пересаживать людям.

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Все по теме:

Китай, Ракета, Орбита, Ракета-носитель, Таньсо-1.
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